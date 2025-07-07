Билайн дарит скидку в 50% на тариф при покупке гаджета

07.07.2025 | 14:57

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В офисах обслуживания Билайна стартовала акция «Связь за полцены с любым девайсом». Покупатели смартфонов, планшетов, смарт-часов, модемов, роутеров и других устройств получают бесплатно сим-карту Билайна и скидку в 50% на абонентскую плату по тарифу в течение 6 месяцев.

В акции участвуют флагманский «Тариф UP», позволяющий каждому собрать оптимальный пакет услуг под свои нужды, и «Интернет LIVE», созданный для тех, кто ценит свободу и мобильность вне города.

«Тариф UP» - это современный продукт, который легко адаптируется под образ жизни каждого пользователя. Например, можно выбрать пакет с минимальным количеством минут, если общаться и звонить удобно в основном через мессенджеры, но с большим количеством интернета и различными безлимитными опциями: мессенджеры, соцсети, трафик на видео и другое.

При этом Билайн начисляет от 5 до 50 ГБ дополнительного интернета ежемесячно (в зависимости от основного пакета). Достаточно вовремя оплачивать связь и не уходить в минус.

«Интернет Live» - подходящее решение для жизни и работы за городом, путешествий и отдыха на природе. Оператор предусмотрел два больших пакета интернета на выбор с ежемесячным удвоением гигабайт. Все просто: при выборе тарифа на 60 или 100 ГБ мобильный интернет будет удваиваться бесплатно каждый месяц - достаточно вовремя вносить плату и не уходить в минус. С «Интернет Live» пользователю не придется тянуть провода или устанавливать сложное оборудование - нужно просто подключить сим-карту к Wi-Fi-роутеру.

В тариф уже включены безлимитные опции, за которые не нужно платить дополнительно: трафик на онлайн-кинотеатр Билайн ТВ - можно наслаждаться фильмами и сериалами без ограничений, слушать музыку и смотреть видео в популярных сервисах, общаться в мессенджерах и делиться фотографиями в соцсетях. А при подключении опции «Сервисы Яндекса» использовать их также без расхода трафика из основного пакета.

Акция действует с 17 июня до 31 декабря 2025 года. Стоимость комплекта зависит от выбранного устройства и тарифного плана. Уточнить условия и ограничения можно в ближайших офисах обслуживания Билайна. Подробнее об акции на beeline.ru.

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