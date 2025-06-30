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Общество

Телефонные звонки с логотипами: билайн интегрирует новую технологию

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Билайн первым среди операторов запускает технологию Branded Call при подключении сервиса «Этикетка».

Не только название, но и лого звонящей компании теперь смогут увидеть россияне на экранах своих телефонов. Это стало возможно благодаря технологии Branded Call, которую билайн бизнес внедряет совместно с брендом смартфонов и персональных устройств.

Branded Call - глобальный тренд в области голосовой связи, который активно запускают операторы по всему миру, а производители обеспечивают поддержку устройств. Билайн стал первым среди операторов в России, внедрившим эту технологию в собственной сети.

С новым решением звонок от компании выглядит на экране смартфонов TECNO так же привычно, как звонок от знакомого человека, чей номер записан в контактах. Кроме того, услуга Branded Call позволяет указать цель звонка. Вместе с верифицированным логотипом это помогает пользователю быстрее понять, от кого поступает вызов, и принять решение об ответе. Для абонентов билайна новинка абсолютно бесплатна. Поддержка на смартфонах TECNO не требует установки дополнительных приложений.

Для бизнеса Branded Call - это новый уровень узнаваемости бренда и инструмент повышения эффективности клиентских коммуникаций. Реальное увеличение конверсии звонков до 40% уже отметили более 1 000 компаний, ранее подключивших сервис «Этикетка» от билайн бизнес.

Но главное - технология Branded Call подключается только в рамках сервиса «Этикетка» от билайна, а значит, информация о звонящей компании проходит проверку на достоверность у оператора. Таким образом билайн помогает улучшить пользовательский опыт, повысить доверие к входящим вызовам и не пропускать важные звонки, когда, например, звонит курьер или представитель компании, с которым запланирована встреча.

Билайн активно продолжает исследования глобальных тенденций в сфере маркировки вызовов. Компания регулярно изучает и тестирует новые подходы и инновационные решения, позволяющие оперативно обеспечивать высокий уровень развития сервиса. Эта работа способствует расширению возможностей «Этикетки» и внедрению наиболее востребованных пользователями функций.

Сейчас услуга доступна только на смартфонах TECNO (по оценке аналитического агентства GFK, их доля на рынке смартфонов РФ по итогам I квартала 2025 года составила 14%), однако технически может быть реализована на устройствах и других производителей. Билайн бизнес уже фиксирует ее высокую эффективность и прорабатывает внедрение Branded Call с другими ведущими компаниями.

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Источник — фото freepik.com
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