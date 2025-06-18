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В стране и мире

МегаФон вновь окажет поддержку российскому футболу

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МегаФон и Российский футбольный союз (РФС) продлили соглашение о сотрудничестве. Как и в предыдущие годы, сотовый оператор будет телеком-партнером сборной страны, а также станет активным участником совместной с РФС деятельности по популяризации этого вида спорта.

Первое соглашение между сторонами было заключено еще в 2010 году. Новое подписано в среду, 18 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и действует до конца 2028-го.

Помимо сотрудничества с национальной сборной, МегаФон уже 20 лет организовывает всероссийский чемпионат по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». За это время в турнире приняли участие более 41 000 детей. Традиционно соревнования активно поддерживают известные спортсмены, олимпийские чемпионы, региональные власти и РФС.

МегаФон вновь окажет поддержку российскому футболу

В декабре 2024 года проект получил звание лауреата международной премии «#МЫВМЕСТЕ - 2024» в номинации «Ответственный бизнес».

«РФС и МегаФон имеют многолетний и разносторонний опыт сотрудничества, поэтому новое соглашение - это логичное продолжение нашей истории партнерства. Уверен, что совместные инициативы позволят привлечь к спорту еще больше молодых людей, поддержать развитие детско-юношеских команд и внести вклад в формирование здорового образа жизни среди населения. Кроме того, наше взаимодействие станет примером эффективного объединения усилий бизнеса и спортивных организаций ради достижения общих целей», - отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

«МегаФон - надежный партнер РФС, мы ценим долгосрочный вклад компании в поддержку не только национальной сборной, но и программ, охватывающих массовый и детско-юношеский спорт. Продление соглашения позволит нам расширить сотрудничество и реализовать новые инициативы, направленные на развитие самого популярного вида спорта в России», - подчеркнул генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Реклама. Заказчик - ПАО «МегаФон».

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Источник — фото предоставлено МегаФоном
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