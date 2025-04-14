В Пензе 25 фронтовикам присвоят звания почетных граждан города

14.04.2025 | 18:07

В Пензе 25 фронтовикам - участникам Великой Отечественной войны за мужество, героизм и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга по защите Родины, присвоят звания почетных граждан города.

Вопрос обсуждался на комиссии гордумы в понедельник, 14 апреля. Соответствующее ходатайство депутатам подал глава Пензы Олег Денисов.

«Заслуженного признания намерены удостоить Ивана и Михаила Абрамовых, Юрия Акимова, Марию Аксенову, Владимира Бутурова, Ивана Изосина, Татьяну Клушину, Николая Комракова, Нину Коноплеву, Эльвиру Королеву, Анну Кулакову, Александру Лазареву, Хайруллу Манюрова, Николая Медведева, Анастасию Никитину, Владимира Панина, Николая Пархоменко, Михаила Пахомова, Валентину Рытову, Алексея Селиванова, Федора Степанова, Александра Степахина, Николая Тащаева, Анатолия Шишкина, Екатерину Юркову», - перечислили в мэрии.

Депутаты единогласно поддержали инициативу. Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии гордумы.

Ранее звание почетного гражданина Пензы присвоили участнику Великой Отечественной войны Виктору Городнову.

По данным на 20 марта 2025 года, в регионе осталось 56 фронтовиков. 26 из них проживают в областном центре.