Билайн запустил летнюю акцию «3 в 1» с выгодой до 10 000 рублей

10.06.2025 | 10:34

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Лето - время обновлений, ярких впечатлений и активного отдыха. Оператор билайн предлагает своим клиентам подготовиться к отпускному сезону с акцией «Реально выгодные комплекты».

При покупке смартфона до 7 июля 2025 года в комплекте со связью в билайне, дополнительными товарами и услугами можно получить выгоду до 10 000 рублей от его розничной цены (зависит от модели смартфона). В акции участвуют устройства от ведущих брендов: realme, TECNO, Honor, Samsung и Xiaomi.

Комплект со смартфоном, связью и аксессуаром обойдется дешевле по сравнению с отдельной покупкой. Например, приобретая в интернет-магазине билайна одну из самых интересных моделей акции, новинку realme 14T 8/256GB, за стоимость смартфона клиент получает 7 500 бонусных рублей, которые удобно потратить на связь, и зарядное устройство Hoco C73A USB-C. Выгода составит 8 000 рублей.

При покупке в офисах обслуживания билайна вместо зарядного устройства можно выбрать пакеты настроек, страховые продукты, включая защиту экрана и дополнительную гарантию, подписки на сервисы билайн тв или книги билайн, а также стильный мерч.

Смартфон realme 14T 8/256GB - современная модель, сочетающая в себе высокое качество съемки, стильный дизайн и высокую производительность. Благодаря мощной камере, емкому аккумулятору и оптимизированной системе он станет надежным спутником как в повседневных делах, так и в летних путешествиях.

Подробнее об условиях акции и ограничениях - на сайте beeline.ru.

Реклама. Заказчик - ПАО «ВымпелКом». ОГРН 1027700166636.