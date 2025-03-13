Мошенники рассылают россиянам сообщения о смерти знакомых

13.03.2025 | 19:01

Мошенники используют новый способ добраться до персональных данных россиян. Они рассылают пользователям Telegram сообщения о смерти знакомых.

Текст сопровождается файлом с расширением .apk, инициирующим установку вредоносного программного обеспечения. Если открыть его, мошенники смогут получить персональные данные и другую информацию со смартфона, чтобы использовать ее в противоправных целях и иметь доступ к платежным средствам.

«Мошенники всегда стараются давить на эмоции. Будьте осторожны, спокойны и проверяйте любую поступающую информацию», - предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Ранее стало известно, что россиян начали обманывать с помощью фальшивых домовых чатов и просьб проголосовать и поддержать кого-либо в конкурсе.

Также мошенники рассылают сообщения с вопросом «Это ты на видео?», к которому прикреплен файл с расширением .apk.