Мошенники рассылают россиянам сообщения о смерти знакомых

Мошенники используют новый способ добраться до персональных данных россиян. Они рассылают пользователям Telegram сообщения о смерти знакомых.
Текст сопровождается файлом с расширением .apk, инициирующим установку вредоносного программного обеспечения. Если открыть его, мошенники смогут получить персональные данные и другую информацию со смартфона, чтобы использовать ее в противоправных целях и иметь доступ к платежным средствам.
«Мошенники всегда стараются давить на эмоции. Будьте осторожны, спокойны и проверяйте любую поступающую информацию», - предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Ранее стало известно, что россиян начали обманывать с помощью фальшивых домовых чатов и просьб проголосовать и поддержать кого-либо в конкурсе.
Также мошенники рассылают сообщения с вопросом «Это ты на видео?», к которому прикреплен файл с расширением .apk.
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