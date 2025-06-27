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Общество

За 5 месяцев ВИЧ обнаружили у 89 жителей Пензенской области

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В Пензенской области за 5 месяцев этого года зарегистрировали 89 новых случаев ВИЧ-инфекции, сообщили в больнице № 6 имени Г. А. Захарьина. Это меньше, чем за тот же период 2024-го (108).

Показатель, таким образом, снизился на 17,6%.

На 1 мая этого года в регионе проживало 4 568 человек с ВИЧ-положительным статусом. Среди наиболее пораженных - Кузнецк (заболеваемость 603,2 на 100 000 населения), Сердобский (453,9 на 100 000 населения), Кузнецкий районы (418,1 на 100 000 населения).

В 2024 году в Пензенской области зарегистрировали 194 смерти ВИЧ-инфицированных. Это максимальный показатель за 10 лет.

Специалисты отметили «старение» заболеваемости: 36,3% заразившихся - жители области в возрасте 40-49 лет, 34,6% - 30-39 лет.

Основным путем передачи ВИЧ по-прежнему остается половой (94,7% случаев).

«Пройти анонимное тестирование можно по адресу: проспект Победы, 122, - с 8:00 до 14:00», - напомнили медики.

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