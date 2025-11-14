На платформе ВТБ Авто стартует продажа автомобилей Solaris

Erid: 2VfnxwWtF6Z
На платформе ВТБ Авто началась онлайн-продажа автомобилей бренда Solaris («АГР Холдинг»). Для российской марки это первая площадка онлайн-продаж.
Процесс приобретения нового автомобиля Solaris по фиксированной цене и без дополнительных услуг переходит в цифровой формат - от выбора модели до получения ключей. Теперь ознакомиться с преимуществами онлайн-покупки и перейти к заказу можно прямо на сайте автопроизводителя. В каталоге ВТБ Авто доступны модели Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX, которые можно приобрести за собственные средства или по специальным кредитным предложениям, в том числе по льготной государственной программе.
Онлайн-витрина ВТБ Авто позволяет подобрать машину, оформить заказ и оплатить ее без визита в дилерский центр. Получить свой автомобиль можно в специальных пунктах выдачи в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Нижнем Новгороде, Ставрополе, Челябинске и Туле. В дальнейшем география будет расширяться.
Также у покупателя есть возможность оформить доставку приобретенного автомобиля по всей территории России. Машины - с полной гарантией от производителя.
Партнерство ВТБ Авто и «АГР Холдинга» направлено на создание новых форматов взаимодействия с клиентами, где последние получают одни из лучших предложений на рынке, при этом сохраняя преимущества онлайн-покупки - фиксированные цены, отсутствие наценок и официальной гарантией.
Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.
Новости по теме
- ВТБ поднимает ставку по вкладу «Двойная выгода» до 26%
- Наличие техосмотра предложили проверять с помощью дорожных камер
- Названы основные драйверы развития биометрии до 2030 года
- Золото останется защитным активом до конца года
- Эксперт: Экономика возвращается к сбалансированным темпам роста
- Новый банк-оператор перевыпустил уже более 2 млн Пушкинских карт
- ВТБ запустит ИИ-помощника для сотрудников отделений
- Водителей легковушек стали штрафовать на сотни тысяч рублей из-за грузовиков
- Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошенничества
- К 1 сентября пензенцы накопили в банках больше 316 млрд рублей
Последние новости
- ВТБ поднимает ставку по вкладу «Двойная выгода» до 26%
- Олег Мельниченко: Планируем установить 4 аграрных рекорда
- Золото останется защитным активом до конца года
- Эксперт: Экономика возвращается к сбалансированным темпам роста
- ВТБ запустит ИИ-помощника для сотрудников отделений
- К 1 сентября пензенцы накопили в банках больше 316 млрд рублей
- Алексей Садчиков: Качество портфеля важнее сиюминутного роста
- Названы самые частые запросы бизнеса к бухгалтеру в 2025 году
- Порог уплаты НДС малым и средним бизнесом решили снижать поэтапно
- В октябре регион экспортировал 3,65 тыс. тонн семян льна
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!