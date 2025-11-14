На платформе ВТБ Авто стартует продажа автомобилей Solaris

Экономика

На платформе ВТБ Авто началась онлайн-продажа автомобилей бренда Solaris («АГР Холдинг»). Для российской марки это первая площадка онлайн-продаж.

Процесс приобретения нового автомобиля Solaris по фиксированной цене и без дополнительных услуг переходит в цифровой формат - от выбора модели до получения ключей. Теперь ознакомиться с преимуществами онлайн-покупки и перейти к заказу можно прямо на сайте автопроизводителя. В каталоге ВТБ Авто доступны модели Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX, которые можно приобрести за собственные средства или по специальным кредитным предложениям, в том числе по льготной государственной программе.

Онлайн-витрина ВТБ Авто позволяет подобрать машину, оформить заказ и оплатить ее без визита в дилерский центр. Получить свой автомобиль можно в специальных пунктах выдачи в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Нижнем Новгороде, Ставрополе, Челябинске и Туле. В дальнейшем география будет расширяться.

Также у покупателя есть возможность оформить доставку приобретенного автомобиля по всей территории России. Машины - с полной гарантией от производителя.

Партнерство ВТБ Авто и «АГР Холдинга» направлено на создание новых форматов взаимодействия с клиентами, где последние получают одни из лучших предложений на рынке, при этом сохраняя преимущества онлайн-покупки - фиксированные цены, отсутствие наценок и официальной гарантией.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Источник — фото vtb-auto.ru/catalog
