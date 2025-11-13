Золото останется защитным активом до конца года

Эксперты ВТБ Мои Инвестиции на форуме «Россия зовет! Краснодар» представили топ идей для частных инвесторов до конца года.
По оценке аналитиков, потенциал роста сохраняется не только у облигаций, но и у российского фондового рынка: индекс МосБиржи к концу 2026 года может достичь 3 660 пунктов, что соответствует росту около 44%. Основной фокус - на удержание доли во внутренне ориентированных акциях и на добавление акций экспортеров, например цветной металлургии.
Управляющий директор ВТБ Мои Инвестиции Максим Перлин отметил, что для диверсификации портфеля стоит обратить внимание на квазивалютные инструменты.
«Рубль сейчас несколько переукреплен, поэтому логично иметь долю квазивалютных бумаг - прежде всего замещенных облигаций Минфина. Этот рынок, несмотря на молодость, стал одним из самых ликвидных», - подчеркнул он.
Эксперты также добавили, что в числе защитных активов до конца года останется золото: оно выигрывает от покупок центральных банков.
Краснодар впервые принял инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!». Мероприятие также состоялось 24 сентября в Санкт-Петербурге, 7 октября в Екатеринбурге, 28 октября в Казани. Завершится форум в Москве 2-3 декабря.
