В стране и мире

Россиянка лишила десятки домов света из-за мошенников

Печать
Telegram

Девушке из Киренска, которая подожгла трансформатор по указке телефонных мошенников и лишила десятки домов света, грозит до 20 лет колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Иркутской области.

В отношении нее расследуется уголовное дело о теракте.

Задержанная пояснила, что накануне с ней связались мошенники и представились сотрудниками налоговой.

Затем кто-то «взломал» ее аккаунт на «Госуслугах», а она сама под влиянием звонивших оформила кредит на 300 тысяч рублей. Для решения финансовых проблем аферисты приказали ей купить горючее и поджечь важные объекты.

Тогда злоумышленница подожгла трансформатор, а затем развела огонь возле бензоколонки. Последнее возгорание было оперативно потушено очевидцами.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети