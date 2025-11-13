Россиянка лишила десятки домов света из-за мошенников

Девушке из Киренска, которая подожгла трансформатор по указке телефонных мошенников и лишила десятки домов света, грозит до 20 лет колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Иркутской области.
В отношении нее расследуется уголовное дело о теракте.
Задержанная пояснила, что накануне с ней связались мошенники и представились сотрудниками налоговой.
Затем кто-то «взломал» ее аккаунт на «Госуслугах», а она сама под влиянием звонивших оформила кредит на 300 тысяч рублей. Для решения финансовых проблем аферисты приказали ей купить горючее и поджечь важные объекты.
Тогда злоумышленница подожгла трансформатор, а затем развела огонь возле бензоколонки. Последнее возгорание было оперативно потушено очевидцами.
