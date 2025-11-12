ВТБ запустит ИИ-помощника для сотрудников отделений

Erid: 2VfnxyAucvd
ВТБ запустит помощника с генеративным ИИ в чат-боте для сотрудников отделений. ИИ-помощник использует технологии поиска по источнику (Retrieval-Augmented Generation, RAG) и большие языковые модели (Large language model, LLM) для подготовки быстрого и точного ответа на основе информации из базы знаний. С помощью ИИ-помощника можно будет быстрее обслуживать клиентов.
До конца года к чат-боту с ИИ-помощником подключатся более 12 тыс. сотрудников из более чем 1,8 тыс. отделений банка.
Чат-бот анализирует запросы специалистов, извлекает релевантные данные из банковских баз знаний и предоставляет релевантный ответ в считанные секунды. Кроме того, он понимает смысл запроса и находит нужный ответ даже при неточной формулировке. Менеджеру в отделении не нужно держать в голове все условия и детали по продуктам банка - чат-бот найдет нужный ответ и выведет его со ссылками на источник.
Более 90% ответов обрабатываются ИИ-помощником без подключения консультантов-методологов. Эти специалисты высвобождаются для помощи сотрудникам отделений в сложных случаях и нестандартных ситуациях.
В дальнейшем проект будет развиваться в направлении гиперперсонализации клиентского сервиса. Чат-бот начнет учитывать данные о продуктах и профиле клиента, что позволит формировать более точные ответы и повысить уровень сервиса.
ИИ-помощник для менеджеров отделений присоединился к семейству цифровых помощников на базе больших языковых моделей банка ВТБ «Сфера», где уже действуют отечественные разработки для помощи сотрудникам техподдержки для клиентов, IT-специалистам и работникам других направлений в банке.
Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.
