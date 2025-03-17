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В стране и мире

В Госдуме одобрили законопроект о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проект о штрафах за несообщение в военкомат о переезде. Об этом стало известно из думской электронной базы.

Изменения могут затронуть административный кодекс. Авторы законопроекта считают, что штрафы до 20 тысяч рублей в случае несообщения в военкомат о смене места жительства повысят ответственность граждан.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента в феврале. Авторами проекта выступила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым.

Ранее в Думу внесли законопроект об исполнении решения о призыве на срочную службу в армию в течение года. В пояснительной записке авторы документа обратили внимание, что в случае установленного задания призывной кампании значительная часть принятых комиссией военкомата решений отменяется.

Депутаты подчеркнули, что в последующий осенний призыв все эти граждане были вынуждены вновь приходить в военные комиссариаты для повторного прохождения комиссии.

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Источник — lenta.ru
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