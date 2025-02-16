Определено место для нового ФОКа на Шуисте

16.02.2025 | 14:43

В Пензе определили место для нового физкультурно-оздоровительного комплекса на Шуисте. Жители давно просят построить спортивный объект в районе.

Об обещании возвести ФОК напомнил на странице главы Пензы Олега Денисова в соцсети «ВКонтакте» горожанин Юрий Д. Он обратился к новой замглавы администрации Железнодорожного района Марии Комаровой.

«Можно вас пригласить дать оценку восточному району Сурского моста, микрорайону Шуист и поддержать депутата гордумы в строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса «Спартак»?» - написал он.

Комарова ответила мужчине лично.

«В 2025 году Управлением капитального строительства г. Пензы запланирована разработка ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Медицинской», - написала она.

Ранее первый замминистра спорта и физкультуры региона Владислав Чесноков рассказал, что в 2026 году в областном центре могут появиться два модульных ФОКа: один из них игровой, а второй с бассейном. Последний планировали возвести как раз на Шуисте.