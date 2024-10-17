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Общество

Назван срок подачи горячей воды и отопления в дома на Шуисте

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В микрорайоне Шуист горячая вода, вместо того чтобы обогревать квартиры пензенцев, бьет из-под земли.

Об этом в четверг, 17 октября, редакции сетевого издания «ПензаИнформ» рассказала местная жительница.

Назван срок подачи горячей воды и отопления в дома на Шуисте

«Что творится на Шуисте! 12 дней без горячей воды, до сих пор без отопления, везде раскопано и кипяток фонтаном во всех раскопках», - рассказала горожанка. Она уточнила, что разрытия находятся на территории между домами № 59 на улице Клары Цеткин и № 29 на Красносельской.

Назван срок подачи горячей воды и отопления в дома на Шуисте

По ее словам, рабочие не торопятся завершить работы. «Вечером никого. [Сегодня] время 9:00 - ни одной службы!» - возмутилась пензячка.

Назван срок подачи горячей воды и отопления в дома на Шуисте

Как выяснилось, утром этого же дня на Шуисте побывала рабочая группа, в которую вошли представители городской и районной администраций, управления ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

Назван срок подачи горячей воды и отопления в дома на Шуисте

В мэрии сообщили, что ресурсникам поставлена задача завершить работы в кратчайшие сроки и до конца недели подать тепло в дома.

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