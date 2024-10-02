В Пензе суд обязал спортивную школу отремонтировать бассейн

02.10.2024 | 20:26

Прокуратура Железнодорожного района Пензы следит за устранением нарушений в спортивной школе олимпийского резерва «Горизонт». Из-за проблем с бассейном с лета 2023 года здесь не проводят тренировок по плаванию.

Работа бассейна была приостановлена из-за трещин в его стенах и утечек воды - они влияли на осаждение фундамента.

«В связи с длительным непринятием мер по ремонту и восстановлению полноценного образовательного процесса прокуратура района внесла директору спортивной школы представление, которое рассмотрено и удовлетворено», - сообщили в прокуратуре области.

Но проверка показала, что ремонт так и не выполнен, тренировки не возобновлены.

Прокурор района обратился в суд с требованием обязать спортивную школу привести бассейн в порядок. Ответчику дали 1 год и 5 месяцев на устранение нарушений.

Решение вступило в силу. Исполнение находится на контроле прокуратуры.