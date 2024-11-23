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Общество

На Шуисте может появиться модульный бассейн

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В Пензе депутаты, замглавы городской администрации Сергей Волков и руководители управлений мэрии обсудили строительство спортивного комплекса в микрорайоне Шуист.

Сейчас рассматривается вопрос проведения работ на федеральные деньги. Для этого требуется войти в специальную госпрограмму.

Есть вариант построить быстровозводимое модульное здание, внутри которого расположится 25-метровый плавательный бассейн.

«При детальном обсуждении участники совещания пришли к выводу, что вопрос требует тщательной проработки. В первую очередь важно обратить внимание на капитальность объекта с целью безопасности его дальнейшей эксплуатации», - сообщается на сайте гордумы.

Пока что руководителям городских управлений капитального строительства и градостроительства и архитектуры поручено сделать необходимые расчеты.

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