На Шуисте может появиться модульный бассейн

В Пензе депутаты, замглавы городской администрации Сергей Волков и руководители управлений мэрии обсудили строительство спортивного комплекса в микрорайоне Шуист.
Сейчас рассматривается вопрос проведения работ на федеральные деньги. Для этого требуется войти в специальную госпрограмму.
Есть вариант построить быстровозводимое модульное здание, внутри которого расположится 25-метровый плавательный бассейн.
«При детальном обсуждении участники совещания пришли к выводу, что вопрос требует тщательной проработки. В первую очередь важно обратить внимание на капитальность объекта с целью безопасности его дальнейшей эксплуатации», - сообщается на сайте гордумы.
Пока что руководителям городских управлений капитального строительства и градостроительства и архитектуры поручено сделать необходимые расчеты.
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