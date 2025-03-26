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История

История Пензы: Жителям Шуиста пришлось строить школу для своих детей

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Самая старая школа на Шуисте - № 41. Ее возвели, когда микрорайон был еще поселком и считался окраиной города, а первым выпускникам учебного учреждения сегодня под 80 лет.

В 30-х годах прошлого века в связи со строительством ТЭЦ-1 около Пензы-IV было снесено несколько жилых кварталов. Людей переселили на правый берег реки Суры. Но район не был подготовлен к такому количеству народа - не было здесь ни больниц, ни детских садов и школ.

Здание для первого учебного заведения местным жителям пришлось возводить фактически собственными силами, поскольку в городе не хватало рабочих. К 1941 году его достроили, в школу завезли мебель, доски и учебники, но затем все это пришлось выносить обратно: в июле поступил приказ разместить в помещениях штаб зенитной бригады.

Со временем в стране появилось множество военнопленных. Чтобы не кормить их просто так, решили задействовать немцев на строительных работах. Бывшие бойцы вермахта возводили мост через Суру, а солдаты, которые их охраняли, жили в здании будущей 41-й школы. Учебное учреждение на несколько лет превратилось в казармы.

После войны школу перестроили, вместо деревянного строения было возведено кирпичное многоэтажное. Как и в начале истории, помогать рабочим снова пришлось местным жителям.

Школа № 41 - народный памятник архитектуры. Она открыла свои двери для детей в сентябре 1953 года.

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