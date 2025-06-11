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Общество

Жителям нескольких домов в Терновке на 2 недели отключат горячую воду

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В Терновке на 2 недели - с 16 по 30 июня - отключат горячую воду жителям более 20 домов. Об этом сообщила местная управляющая компания со ссылкой на ресурсников.

ГВС не будет по следующим адресам:

- улица Терновского, 160, 164, 166, 170, 174, 176, 180, 182, 186, 190;

- улица Вадинская, 6, 6а, 7, 7а, 9, 10, 11, 11а;

- улица Терешковой, 6, 8, 10, 10а, 10Б.

Причина отключения - плановые профилактические работы.

Ранее сообщалось, что с 8:00 23 июня до 8:00 7 июля в Пензе без горячей воды останутся микрорайоны ГПЗ, Маяк и Маньчжурия. Список адресов здесь. Причина отключения - ремонтные работы в рамках подготовки к отопительному периоду.

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