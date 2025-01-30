Пензенец, ставший инвалидом после разлива битума, получит деньги

30.01.2025 | 15:51

Суд взыскал с АО «Энергоснабжающее предприятие» компенсацию морального вреда работнику, получившему тяжелые травмы в результате разлива битума 9 марта 2022 года. Мужчина стал инвалидом.

ЧП случилось на территории предприятия на ГПЗ. Электрогазосварщику участка поручили взять оборудование и направиться к резервуарам вместе с другим работником. На месте он с помощью «болгарки» начал подготавливать поверхность емкости к сварочным работам, необходимым для устранения течи битума, - зачищать металлический лист вокруг.

Когда все было почти завершено, примерно в 8:30, сварной шов в месте течи разошелся. Резервуар разрушился, битум разлился. Мужчину и других работников накрыло волной. Его извлекли приехавшие сотрудники МЧС, затем отвезли в областную больницу.

«В результате несчастного случая на производстве [истцу] был причинен тяжкий вред здоровью. Длительное время истец находился на больничном, ему установлена инвалидность 3-й группы, а также утрата трудоспособности 40%. Произошедшее событие принесло истцу глубокие физические и нравственные страдания», - сообщили в Железнодорожном районном суде Пензы.

Так как мужчина уже не может быть электрогазосварщиком, его перевели на более низкооплачиваемую должность подсобного рабочего.

Пензенец уверен: причиной несчастного случая послужило неисполнение АО «Энергоснабжающее предприятие» обязанностей по обеспечению безопасных условий труда. Работодатель не оказал ему после ЧП никакой материальной помощи.

По словам мужчины, в результате всего случившегося глубоко переживает не только он сам, но и его мать-пенсионерка. Пензенец попросил суд взыскать в свою пользу с АО «Энергоснабжающее предприятие» компенсацию морального вреда в размере 5 100 000 рублей и компенсацию сверх возмещения вреда в размере 2 000 000 рублей.

Его мать оценила свои моральные страдания в 3 000 000 рублей.

Представитель АО «Энергоснабжающее предприятие», в свою очередь, попросил суд отказать рабочему в удовлетворении иска. Он пояснил, что акционерное общество выплатило пострадавшему 109 600 рублей в качестве материальной помощи.

Однако суд указал: основной причиной несчастного случая, как следует из документов, стала неудовлетворительная организация производственных работ. Эксплуатировался негерметичный резервуар, и перед ремонтом его надо было опорожнить.

Руководителя АО «Энергоснабжающее предприятие» ранее признали виновным в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем гибель 2 людей. Ему вынесли приговор.

Иски были удовлетворены частично.

Предприятие должно выплатить мужчине компенсацию морального вреда - 2 000 000 рублей, а также компенсацию сверх возмещения вреда - 1 000 000. В пользу его матери взыскали 250 000 рублей.

Ответчик обжаловал это решение, но 28 января оно вступило в законную силу.