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Общество

Долгие выходные в Пензенской области будут теплыми и с грозами

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Пензенцев ждут долгие выходные - с 12 по 15 июня включительно. На улице в эти дни будет тепло, но вероятны кратковременные дожди и грозы.

По данным Приволжского УГМС, дневные температуры станут колебаться в значениях +18...+25 градусов.

По ночам окажется прохладнее, от +10 до +15, а с 11-го на 12 июня - до +8 градусов.

Все дни будет либо переменная облачность, либо облачно с прояснениями. Осадков не ожидается только в четверг, 12-го числа.

13 и 14 июня в прогнозе кратковременный дождь, вероятна гроза. Небольшой дождь будет и в воскресенье.

4 выходных у пензенцев получилось из-за того, что, кроме привычных субботы и воскресенья, нерабочими стали четверг (12 июня отмечается День России) и пятница (на 13 июня был перенесен субботний выходной, на который выпало 8 Марта).

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