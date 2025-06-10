Прогноз погоды на 11 июня: северный ветер принесет прохладу

10.06.2025 | 22:00

11 июня в Пензенской области ожидаются осадки, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +9...+14 градусов, кратковременные дожди пройдут во всех районах региона, местами с грозами.

Днем воздух прогреется до +20...+25, осадки прогнозируются лишь на отдельных территориях. Следующая ночь окажется чуть прохладнее предыдущей (+8...+13) и суше.

На протяжении суток будет дуть северный ветер с порывами до 7-12 метров в секунду. Благодаря этому в регион начнут поступать холодные воздушные массы.

В старину подмечали: если 11 июня ветер дует весь день и усиливается к ночи, не меняя направления, быть дождю с внезапными прояснениями.