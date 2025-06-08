Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 9 июня

08.06.2025 | 16:48

В Пензенской области в ночь на понедельник, 9 июня, будет преимущественно без осадков. Ожидается понижение температуры до +14…+19 градусов, сообщили в Приволжском УГМС.

Утром прогнозируются солнечная погода и температура около +24 градусов. Днем синоптики обещают переменную облачность.

В некоторых районах пройдет кратковременный дождь, вероятна гроза. Порывы юго-западного ветра достигнут 7-12 м/с. Термометр покажет +28…+33 градуса.

Жаркую и солнечную погоду в регион принес антициклон.

К середине следующей недели, по прогнозам, его влияние начнет ослабевать. В Пензенской области ожидаются похолодание и дождливая погода.