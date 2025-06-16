В Сурское водохранилище выпустили молодую стерлядь

16.06.2025 | 08:50

В Сурское водохранилище выпустили более 6 000 маленьких стерлядок. Их вырастили в Саратовской области.

Выпуск мальков контролировала специальная комиссия, сообщили в региональном минсельхозе. Стерлядь поддержит экосистему водоема и разнообразие видов рыб в нем.

Искусственное зарыбление Сурского водохранилища производят регулярно. Так, мальков стерляди выпускали в октябре прошлого года.

В июне 2025-го в водохранилище отправили 5 400 мальков растительноядных видов рыб. Речь идет о молоди толстолобика и белого амура.

Эти рыбы питаются фитопланктоном, одноклеточными и многоклеточными водорослями, что помогает сохранить необходимый баланс в водоеме.