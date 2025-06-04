Желтый уровень опасности: в Пензенской области ожидается град

04.06.2025 | 10:20

В среду, 4 июня, в Пензенской области до конца дня местами ожидается град, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Из-за этого в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, означающий потенциальную угрозу.

Областное ГУ МЧС России призывает жителей быть внимательными и осторожными, при необходимости для вызова экстренных служб следует звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что днем 4 июня воздух прогреется до +21...+26 градусов, местами пройдет сильный дождь с грозой, порывы северо-западного ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

По словам синоптиков, регион сейчас находится во власти атмосферных фронтов.