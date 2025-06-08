В Сурское водохранилище выпустили молодь белого амура

08.06.2025 | 15:26

В Сурское водохранилище выпустили более 5 400 мальков растительноядных видов рыб. Речь идет о молоди толстолобика и белого амура.

За процессом наблюдала специальная комиссия, сообщили в региональном минсельхозе.

Толстолобик и белый амур питаются фитопланктоном, одноклеточными и многоклеточными водорослями. Таким образом, в водохранилище будет соблюдаться необходимый баланс, а чрезмерное развитие флоры не испортит качество воды.

В Сурское водохранилище регулярно выпускают виды рыб, которые не размножаются самостоятельно в пензенских широтах, чтобы поддержать экосистему водоема.

Молодью толстолобика и белого амура дело не ограничивается. Например, в ноябре прошлого года в водохранилище выпустили 58 000 сазанов, выращенных в Саратовской области.