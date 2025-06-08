08.06.2025 | 10:15

В воскресенье, 8 июня, председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил социальных работников с профессиональным праздником.

«Важность вашей работы и ее гуманное значение сложно переоценить. Ваши доброта, милосердие, умение сострадать и желание окружить заботой ближних помогают ветеранам, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, обрести веру в лучшее, уверенность в завтрашнем дне», - отметил Соболев.

Он поблагодарил социальных работников за труд, верность выбранному делу и отзывчивость и пожелал им крепкого здоровья, добра, неиссякаемой энергии и успехов во всех делах.