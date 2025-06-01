2 июня жара уйдет из Пензенской области

01.06.2025 | 16:07

В Пензенской области понедельник, 2 июня, не будет жарким. Синоптики Приволжского УГМС ожидают осадков в этот день.

Ночью в большинстве районов региона прогнозируется кратковременный дождь, местами гроза. Температура опустится до +10…+15 градусов.

Утром термометр покажет около +16 градусов, ожидается солнечная погода. Днем - переменная облачность, в некоторых районах пройдет дождь, вероятна гроза.

Ветер будет дуть с северо-запада с порывами 8-13 м/с. Воздух прогреется до +19…+24 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что в первых числах июня на погоду в Пензенской области окажет влияние циклонический вихрь. Перемещающиеся атмосферные фронты принесут шквалистый ветер и интенсивные дожди. Кроме того, в области станет прохладней.