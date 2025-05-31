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Общество

В первый день лета синоптики обещают пензенцам грозу

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По данным Приволжского УГМС, в ночь на воскресенье, 1 июня, в Пензенской области термометры покажут +14...+19 градусов. Днем воздух прогреется до +27...+30, однако в ряде районов будет прохладнее - в пределах +19...+24.

Ожидается переменная облачность. Прогнозируются осадки - кратковременный дождь, местами гроза.

Юго-западный ветер подует со скоростью 8-13 м/с, при грозе возможны порывы до 15-20 м/с.

В ГУ МЧС России по Пензенской области напомнили: в такую погоду нельзя парковать автомобили под деревьями и возле шатких конструкций, а также приближаться к оборванным проводам.

Во время грозы следует закрыть окна и двери, выключить телевизор и другие приборы, не разговаривать по телефону, не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам.

«Если грозовой фронт настиг вас во время занятий спортом, то немедленно прекратите их. Металлические предметы (мотоцикл, велосипед и т. д.) положите в сторону, отойдите от них на 20-30 м», - рекомендуют спасатели.

Согласно народным приметам, дождь 1 июня обещает, что весь месяц будет теплым и сухим, а урожай ржи - богатым. Сильного ветра стоит ждать, если вороны сидят клювами в одну сторону.

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