Общество

3 июня в Пензенской области подует западный ветер

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Во вторник, 3 июня, пензенцев ждет ветреный день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью термометры покажут +7...+12 градусов, днем их столбики поднимутся до +22...+27, в отдельных районах сохранится высокая пожарная опасность лесов (IV класс).

Ветер подует с запада со скоростью до 13 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ранее синоптики сообщили, что на первой рабочей неделе лета в Пензенской области будут наблюдаться «погодные качели».

«Еще во вторник сохранится влияние антициклона, на улице в основном солнечно и тепло. А вот уже в среду и четверг территория области окажется во власти атмосферных фронтов. Ожидаются интенсивные дожди, временами сильные, с порывистым ветром и грозой», - отметила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

3 июня в народном календаре - Оленин день. Предки верили, что теплая погода в этот день - к ливням, а если на улице душно, осень будет дождливой.

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