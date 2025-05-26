Что будет, если ребенок проглотит жвачку?

26.05.2025 | 14:35

Вопрос от интернет-пользователя

Сильно ли страшно, если ребенок проглотит жвачку? Я слышала, что она может прилипнуть к желудку, никогда не раствориться и остаться там навсегда. Так ли это?

Ответ специалиста

То, что жевательная резинка может прилипнуть, - распространенный миф. Стенки желудка скользкие и постоянно двигаются, исключая вероятность «приклеивания» к ним пищи.

И, хотя жвачка не переваривается, если ребенок проглотит одну или две подушечки, ничего страшного случиться не должно. Резинка выйдет из организма естественным путем вместе с другой пищей.

Опасность может представлять проглатывание жвачки (как и других несъедобных предметов) в больших количествах - это способно привести к кишечной непроходимости. Также существует риск подавиться.