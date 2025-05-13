В выходные и праздники в регионе задержали десятки пьяных водителей

С начала года в регионе зарегистрировано 20 ДТП с участием пьяных водителей. В них погибли 2 человека, и 26 получили травмы.
В выходные и праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции провели массовые проверки автолюбителей. Они искали нетрезвых людей, севших за руль.
За вождение в пьяном виде задержали 61 человека.
«Проведение подобных профилактических мероприятий будет продолжено», - подчеркнула начальник отделения областной ГАИ Юлия Кулигина.
Пензенцев просят сообщать о нетрезвых водителях в дежурную часть по телефонам: 599-002, 599-003, 599-004, 02. Нужно постараться запомнить марку, цвет, регистрационный знак и направление движения автомобиля.
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