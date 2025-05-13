В выходные и праздники в регионе задержали десятки пьяных водителей

13.05.2025 | 21:12

С начала года в регионе зарегистрировано 20 ДТП с участием пьяных водителей. В них погибли 2 человека, и 26 получили травмы.

В выходные и праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции провели массовые проверки автолюбителей. Они искали нетрезвых людей, севших за руль.

За вождение в пьяном виде задержали 61 человека.

«Проведение подобных профилактических мероприятий будет продолжено», - подчеркнула начальник отделения областной ГАИ Юлия Кулигина.

Пензенцев просят сообщать о нетрезвых водителях в дежурную часть по телефонам: 599-002, 599-003, 599-004, 02. Нужно постараться запомнить марку, цвет, регистрационный знак и направление движения автомобиля.