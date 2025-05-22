Как быстрее убрать запах алкоголя изо рта?

22.05.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Как можно быстро избавиться от запаха алкоголя изо рта?

Ответ специалиста

Ускорить процесс исчезновения запаха можно несколькими методами. Помочь в этом способны:

- вода с лимоном - пейте как можно больше жидкости, таким образом вы уменьшите концентрацию алкоголя в организме, соответственно, запах также уйдет быстрее. Лимон поможет избавиться от похмелья;

- еда - не ходите голодным, поешьте, так вам удастся заглушить неприятный аромат и быстрее прийти в чувства. Отличным вариантом станет суп, а еще - свежие фрукты и овощи;

- чистка и полоскание рта - хорошо почистите зубы и язык, затем воспользуйтесь специальным ополаскивателем, либо сделайте раствор, смешав воду с солью (это временно устранит запах);

- жевательная резинка (особенно фруктовая) - она замаскирует амбре, а также простимулирует выработку слюны, что поспособствует более быстрому очищению рта;

- кофе - действует так же, как предыдущий вариант. Его можно пить либо жевать в сухом виде;

- масло - примите столовую ложку оливкового и растительного. Масло уберет алкогольный привкус и запах.