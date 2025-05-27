28 мая в Пензенской области разогреет до +29 градусов

27.05.2025 | 22:00

28 мая в Пензенской области будет малооблачно, без осадков. Прогноз дали в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +9...+14 градусов (местами +3...+8), днем воздух прогреется до +24...+29, а к следующей ночи температура опустится лишь до +12...+17.

На протяжении суток будет дуть юго-восточный ветер, его порывы могут достигать 7-12 метров в секунду.

Начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова ранее уточнила, что на этой рабочей неделе в Пензенской области будет властвовать антициклон, юго-восточные потоки обеспечат поставку сухого и разогретого воздуха, в результате чего установится ясная и жаркая погода.

В старину подмечали: если 28 мая тепло, то и все лето будет теплым; если восход солнца багряный - быть лету с пожарами.

Что касается возгораний, то с 27 по 30 мая в отдельных районах ожидается высокая пожарная опасность лесов (IV класс).