Общество

28 мая в Пензенской области разогреет до +29 градусов

Печать
Telegram

28 мая в Пензенской области будет малооблачно, без осадков. Прогноз дали в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +9...+14 градусов (местами +3...+8), днем воздух прогреется до +24...+29, а к следующей ночи температура опустится лишь до +12...+17.

На протяжении суток будет дуть юго-восточный ветер, его порывы могут достигать 7-12 метров в секунду.

Начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова ранее уточнила, что на этой рабочей неделе в Пензенской области будет властвовать антициклон, юго-восточные потоки обеспечат поставку сухого и разогретого воздуха, в результате чего установится ясная и жаркая погода.

В старину подмечали: если 28 мая тепло, то и все лето будет теплым; если восход солнца багряный - быть лету с пожарами.

Что касается возгораний, то с 27 по 30 мая в отдельных районах ожидается высокая пожарная опасность лесов (IV класс).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте