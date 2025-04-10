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Криминал

В Малой Сердобе хулиган попрыгал на чужой машине и изуродовал ее

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19-летний житель Малой Сердобы, повеселившийся в общественном месте, стал фигурантом уголовного дела.

Инцидент произошел вечером 10 мая 2024 года на улице Ленинской. Парень запрыгнул на капот припаркованного автомобиля ВАЗ-2110, оттуда перебрался на крышу и попрыгал на ней.

На машине, принадлежащей местному жителю, образовались вмятины и было нарушено лакокрасочное покрытие. Размер ущерба составил более 22 000 рублей - значительная сумма для владельца авто.

Во время предварительного расследования молодой человек признал вину и полностью возместил ущерб.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Малосердобинский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Это не первый случай, когда молодежь уродует автомобили. В мае прошлого года в Заречном подросток под подбадривающие крики друзей разбил ногой лобовое стекло «Жигулей» первой модели. Его действия записал один из участников «акции» и выложил в Сеть.

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