Убийцу жителя Средней Елюзани будут судить в Саратовской области

12.04.2025 | 12:09

В Саратовской области будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве жителя села Средняя Елюзань Городищенского района, разбое и уничтожении имущества путем поджога. Расследование уголовного дела завершено.

16 апреля 2024 года 45-летний сельчанин вместе с 36-летним напарником уехал на «Газели» из Пензенской области в соседний регион закупать рогатый скот, имея при себе крупную сумму. Из Вольского района Саратовской области он связался по телефону с близкими, после чего пропал без вести. 18 апреля его автомобиль нашли сожженным.

Мужчину искали полицейские, односельчане и добровольцы в соседних регионах. 21 апреля его тело с колото-резаными ранениями груди обнаружили в реке близ села Илюшкино Ульяновской области.

36-летнего попутчика погибшего сельчанина объявили в федеральный розыск и 21 апреля задержали в Донецке. Выяснилось, что он - житель Ульяновской области, решивший из-за материальных трудностей пойти на преступление.

В Вольском районе Саратовской области, угрожая ножом, он потребовал отдать ему деньги, а получив отказ, стал наносить ножевые удары в грудь напарнику. Тот скончался на месте, а преступник забрал более 300 000 рублей, спрятал тело в кузове, добрался на попутках до родного села, вернулся на личной машине и поджег «Газель». Труп он переложил в багажник своего автомобиля, перевез в Ульяновскую область и утопил в реке.

«Следственным органом собраны исчерпывающие доказательства, изобличающие фигуранта в совершении инкриминируемых ему деяний. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», - сообщили в СУ СКР по Саратовской области.