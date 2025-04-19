Стало известно, кто погиб при пожаре в Вадинском районе

19.04.2025 | 17:16

Личности 2 человек, жизни которых в субботу, 19 апреля, унес пожар в селе Луговом Вадинского района, установлены.

Сообщение, что на улице Большой Конец горит частный дом, поступило в 10:45. С пламенем боролись 23 человека, привлекалось 10 единиц техники.

«После ликвидации пожара были обнаружены тела 2 женщин в возрасте 68 и 89 лет. При осмотре каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, на погибших не обнаружено», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР Татьяна Махницкая.

Точную причину смерти пенсионерок установит экспертиза.

По предварительным данным, возможной причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.