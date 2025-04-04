Наездом самоката на пешеходов в Пензе заинтересовался глава Следкома

В Пензе следственные органы проводят процессуальную проверку по факту причинения телесных повреждений двум пешеходам в результате наезда электросамоката.
ЧП случилось вечером 1 апреля в 19:42 возле отделения Центрального банка РФ (ул. Кирова, 62). Две пензячки ехали на одном электросамокате и врезались в 59-летнюю женщину и 70-летнего мужчину.
Пешеходы получили травмы, после помощи врачей их отпустили.
Самокатчицы скрылись с места ДТП. Их разыскивает Госавтоинспекция.
«Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Владимиру Игнатенкову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», - сообщили в ведомстве.
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