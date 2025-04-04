Наездом самоката на пешеходов в Пензе заинтересовался глава Следкома

04.04.2025 | 07:42

В Пензе следственные органы проводят процессуальную проверку по факту причинения телесных повреждений двум пешеходам в результате наезда электросамоката.

ЧП случилось вечером 1 апреля в 19:42 возле отделения Центрального банка РФ (ул. Кирова, 62). Две пензячки ехали на одном электросамокате и врезались в 59-летнюю женщину и 70-летнего мужчину.

Пешеходы получили травмы, после помощи врачей их отпустили.

Самокатчицы скрылись с места ДТП. Их разыскивает Госавтоинспекция.

«Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Владимиру Игнатенкову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», - сообщили в ведомстве.