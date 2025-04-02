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Криминал

Жительница Бессоновки зарезала мужа после драки и обидных слов

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28-летний житель Бессоновки погиб от руки собственной жены. Это случилось 2 февраля в селе Степное Полеологово.

По данным следствия, на даче собрались две семейные пары, в которых мужья были братьями, а жены - сестрами. Они затеяли застолье. Однако вскоре каждая чета стала ссориться, а затем мужчины кулаками доказали супругам свое главенство в семьях.

После этого братья вышли во двор покурить, сестры же принялись мыть посуду.

Вернувшись в дом, младший родственник решил продолжить выяснение отношений с 27-летней женой, находившейся на кухне. В руках женщина держала нож, и, когда муж подошел к ней и завел разговор, она в ответ на обидные слова ударила его в область сердца.

«От полученного ранения мужчина упал на пол, а обвиняемая вымыла орудие убийства в раковине на кухне. Приехавшая скорая помощь, которую вызвал старший брат, констатировала смерть потерпевшего», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Свою вину сельчанка не признала.

В ходе следствия женщине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в СУ СКР по Пензенской области. Сейчас расследование завершено, ей предъявлено обвинение в убийстве. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Бессоновский районный суд.

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