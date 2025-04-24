Стало известно, во сколько обойдутся спасательные посты у водоемов

24.04.2025 | 13:14

В Пензе на услуги спасателей, которые летом будут дежурить у водоемов, потратят 4 140 000 рублей. Электронный аукцион по поиску исполнителя состоялся на портале госзакупок.

Посты появятся в 10 местах отдыха:

- на реке Вяде (Светлая Поляна);

- на ул. Антонова (ГПЗ-24);

- в районе ТЭЦ-1 (ул. Чапаева);

- на озере Красный Куст (Барковка);

- на ул. Павлушкина, 27 (Пенза-III);

- на ул. Сплавной (Ахуны);

- на пруду «Засека» (350 м северо-западнее ресторана «Засека»);

- на Земляничном пруду (Заря);

- на ул. Литвинова (КПД);

- на Верхнем пруду (у клинической больницы № 6 им. Г. А. Захарьина).

Согласно документу, спасатель обязан:

- контролировать соблюдение отдыхающими правил поведения на воде;

- приходить на помощь тем, кто терпит бедствие;

- следить, чтобы дети не находились у водоема без присмотра взрослых;

- предупреждать попытки заплыва отдыхающих за линию ограничительных знаков;

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;

- следить, чтобы в местах, отведенных для купания людей, не было животных;

- содержать в постоянной готовности спасательные средства.

На каждом посту должны быть лодка, 1 спасательный круг, 1 жилет, 1 конец Александрова (плавучий тонкий трос), аптечка и стенд с правилами поведения на водном объекте, номерами телефонов экстренных служб, перечнем должностных обязанностей спасателя, временем работы поста, информацией о температуре воды и воздуха.

Муниципальный контракт рассчитан на период с 1 июня по 31 августа.