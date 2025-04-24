Стало известно, во сколько обойдутся спасательные посты у водоемов

В Пензе на услуги спасателей, которые летом будут дежурить у водоемов, потратят 4 140 000 рублей. Электронный аукцион по поиску исполнителя состоялся на портале госзакупок.
Посты появятся в 10 местах отдыха:
- на реке Вяде (Светлая Поляна);
- на ул. Антонова (ГПЗ-24);
- в районе ТЭЦ-1 (ул. Чапаева);
- на озере Красный Куст (Барковка);
- на ул. Павлушкина, 27 (Пенза-III);
- на ул. Сплавной (Ахуны);
- на пруду «Засека» (350 м северо-западнее ресторана «Засека»);
- на Земляничном пруду (Заря);
- на ул. Литвинова (КПД);
- на Верхнем пруду (у клинической больницы № 6 им. Г. А. Захарьина).
Согласно документу, спасатель обязан:
- контролировать соблюдение отдыхающими правил поведения на воде;
- приходить на помощь тем, кто терпит бедствие;
- следить, чтобы дети не находились у водоема без присмотра взрослых;
- предупреждать попытки заплыва отдыхающих за линию ограничительных знаков;
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
- следить, чтобы в местах, отведенных для купания людей, не было животных;
- содержать в постоянной готовности спасательные средства.
На каждом посту должны быть лодка, 1 спасательный круг, 1 жилет, 1 конец Александрова (плавучий тонкий трос), аптечка и стенд с правилами поведения на водном объекте, номерами телефонов экстренных служб, перечнем должностных обязанностей спасателя, временем работы поста, информацией о температуре воды и воздуха.
Муниципальный контракт рассчитан на период с 1 июня по 31 августа.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀