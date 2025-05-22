Губернатор держит на контроле проекты по благоустройству Пензы

22.05.2025 | 14:27

Губернатор Олег Мельниченко потребовал четко выдерживать сроки каждого этапа работ по благоустройству общественных пространств Пензы, акцентировав внимание на парке Белинского, скверах Воинской доблести (в границах улиц Володарского и Максима Горького) и «Семейный».

«В 2025 году запланирован 3-й этап благоустройства ЦПКиО имени Белинского - обновление облика основных аллей, в 2026-м - ремонт исторического ограждения и входной группы с улицы Лермонтова. На следующий год вопрос с приведением в порядок главного парка Пензы должен быть закрыт», - заявил Олег Мельниченко на заседании правительства в четверг, 22 мая.

В сквере Воинской доблести 12 июня ко Дню России и Дню города появится памятный знак участникам СВО. Основой композиции станет символ Z, а также образ Георгия Победоносца, который считается небесным покровителем воинов. «Монумент уже изготовлен, сейчас идет организация освещения и обустройство клумб», - сообщил губернатор.

Облагораживание сквера «Семейный» на ГПЗ будет идти поэтапно в 2025-м и 2026-м.

Олег Мельниченко поставил администрации Пензы задачу провести работы, намеченные на текущий год, качественно и оперативно. «Чтобы в сентябре семьи с детьми уже могли гулять в обновленном сквере», - пояснил он.