Общество

Сквер «Семейный» в Пензе планируют благоустроить к осени

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Сквер «Семейный» в районе улицы Антонова в микрорайоне ГПЗ планируют благоустроить к осени 2025 года. Об этом сообщили в городской администрации.

Зона отдыха передана парку имени В. Г. Белинского. В марте на разработку проектно-сметной документации было выделено 5 250 000 рублей, шел поиск подрядчика.

Тогда же губернатор Олег Мельниченко сообщил, что на работы в сквере в 2025 году готовы потратить 60 000 000 рублей. Он уточнил, что здесь хотят обустроить дорожки, разместить разные малые архитектурные формы и небольшие игровые аттракционы.

Сквер «Семейный» в Пензе планируют благоустроить к осени

Во время выездного совещания в пятницу, 25 апреля, замглавы администрации Пензы Ярослав Щигорев рассказал, что при благоустройстве будут стараться использовать больше природных материалов, появится неяркое освещение, также обновят детские площадки.

«Будет тихий сквер для прогулок, без аттракционов», - подчеркнул он.

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Источник — фото 2 администрации Пензы
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