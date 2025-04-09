Лестницы между Тропой здоровья и парком не доделают к 9 Мая

Масштабная реконструкция Тропы здоровья в Пензе должна закончиться к началу мая, однако 2 металлические лестницы с поручнями, которые соединят ее с парком Белинского, к этому сроку не доделают, сообщили в пресс-службе гордумы.
Основные работы завершат к 8-му числу, а лестницы планируют сдать до конца мая.
Ремонтные работы на Тропе возобновили c наступлением устойчивой теплой погоды, уточняли ранее в мэрии. Сейчас там параллельно занимаются лестницами, выкладывают плитку и устанавливают ограждения на отрезке, который до холодов укрепили шпунтами.
Также в прогулочной зоне продолжают обустраивать габионы - конструкции из проволоки, наполненные красной яшмой и предназначенные для защиты от сползания грунта.
Когда основные работы будут завершены, на Тропе здоровья появятся новая спортивная площадка и малые архитектурные формы.
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