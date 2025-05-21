В Пензенской области 22 мая вновь ожидается дождь

21.05.2025 | 22:00

В Пензенской области в ночь на четверг, 22 мая, местами пройдет кратковременный дождь, гроза, сообщили в Приволжском УГМС. Температура опустится до +6...+11 градусов.

Утром ожидается облачная погода, возможны осадки. Термометр покажет около +13 градусов.

Днем синоптики обещают переменную облачность, местами ожидается небольшой дождь, возможна гроза.

Ветер будет дуть северо-западный, со скоростью 8-13 м/с. Столбик термометра поднимется до +18…+23 градусов.

По словам синоптиков, в четверг характер погоды в Пензенской области должен измениться - осадки прекратятся.