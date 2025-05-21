В Пензенской области 22 мая вновь ожидается дождь

В Пензенской области в ночь на четверг, 22 мая, местами пройдет кратковременный дождь, гроза, сообщили в Приволжском УГМС. Температура опустится до +6...+11 градусов.
Утром ожидается облачная погода, возможны осадки. Термометр покажет около +13 градусов.
Днем синоптики обещают переменную облачность, местами ожидается небольшой дождь, возможна гроза.
Ветер будет дуть северо-западный, со скоростью 8-13 м/с. Столбик термометра поднимется до +18…+23 градусов.
По словам синоптиков, в четверг характер погоды в Пензенской области должен измениться - осадки прекратятся.
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