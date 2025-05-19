В домах и соцобъектах на Южной Поляне отключат горячую воду

С понедельника, 19 мая, в нескольких домах на Южной Поляне в Пензе отключат горячую воду. Причина - гидравлические испытания трубопроводов.
Ресурса не будет по адресам:
- ул. Свердлова, 49, 77, 79а;
- ул. Красная, 19, 29;
- ул. Тамбовская, 1, 1Б, 9, 9а, 11.
Кроме того, в зону отключения попали такие соцобъекты, как:
- областной центр спецвидов медпомощи (ул. Куйбышева, 13);
- медсанчасть МВД (ул. Свердлова, 79);
- областная туберкулезная больница (ул. Ново-Тамбовская, 9);
- филиал детского сада № 52 (ул. Красная, 26а).
Горячей воды не будет до 1 июня.
«Опрессовки являются важным этапом в рамках подготовки теплосетевой инфраструктуры города к зиме, позволяющим определить слабые места коммуникаций для дальнейшего ремонта в летний период», - уточнили в ресурсоснабжающей организации.
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