Сетевое издание|18+|Понедельник|19 мая 2025|17:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+15oC
+16oC
Завтра | Дождь |

Общество

В домах и соцобъектах на Южной Поляне отключат горячую воду

Печать
Telegram

С понедельника, 19 мая, в нескольких домах на Южной Поляне в Пензе отключат горячую воду. Причина - гидравлические испытания трубопроводов.

Ресурса не будет по адресам:

- ул. Свердлова, 49, 77, 79а;

- ул. Красная, 19, 29;

- ул. Тамбовская, 1, 1Б, 9, 9а, 11.

Кроме того, в зону отключения попали такие соцобъекты, как:

- областной центр спецвидов медпомощи (ул. Куйбышева, 13);

- медсанчасть МВД (ул. Свердлова, 79);

- областная туберкулезная больница (ул. Ново-Тамбовская, 9);

- филиал детского сада № 52 (ул. Красная, 26а).

Горячей воды не будет до 1 июня.

«Опрессовки являются важным этапом в рамках подготовки теплосетевой инфраструктуры города к зиме, позволяющим определить слабые места коммуникаций для дальнейшего ремонта в летний период», - уточнили в ресурсоснабжающей организации.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте