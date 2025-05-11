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Общество

В Арбекове на 2 недели отключат горячую воду

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В Пензе, в микрорайоне Арбеково, с понедельника, 12 мая, начнутся гидравлические испытания. В связи с этим у жителей не будет горячей воды.

Адреса, попадающие под отключение:

- ул. Ладожская, 109, 110, 111, 112, 112а, 112Б, 113, 114, 115, 117, 117а, 119, 121, 123, 124, 126, 128, 129, 133, 133а, 135, 137, 139, 141, 142, 144, 146, 149, 150, 151, 153, 156, 158, 164, 167а, 168;

- пр. Строителей, 67, 69, 71, 73, 77, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 97, 150, 152, 152а, 154, 156, 156а, 158, 160, 166, 166в, 168,172, 174;

- ул. Лядова, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;

- ул. Генерала Глазунова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21;

- ул. 65-летия Победы, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 16, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 28 к. 1, 29, 30, 31;

- ул. Бутузова, 3, 3к. 1, 7, 13;

- ул. Яшиной, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12.

Также под отключение попадут следующие социальные объекты:

- школа № 73 (Ладожская, 125);

- школа № 74 (Ладожская, 131, 142);

- школа № 76 (Лядова, 50);

- филиал детсада № 130 (Ладожская, 127);

- детский сад № 143 (пр. Строителей, 95);

- детский сад № 142 (Ладожская, 143);

- детский сад № 19 (пр. Строителей, 26);

- детский сад № 149 (Ладожская, 146а);

- детский сад № 10 (Бутузова, 11);

- библиотека имени М. Ю. Лермонтова (пр. Строителей, 168а).

Воду вернут 25 мая, сообщили ресурсники.

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