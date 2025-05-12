На нескольких улицах Пензы ограничат подачу горячей воды

12.05.2025 | 16:44

В Пензе на нескольких улицах на 2 недели ограничат подачу горячей воды. Ресурсники будут проводить гидравлические испытания трубопроводов.

ГВС ограничат с 13 по 27 мая по следующим адресам:

- ул. Карпинского: дома № 33, 33а, 33Б, 35, 37, 41, 45, школы № 17 и 12 (Карпинского, 31 и 43а), детсад № 106 (Карпинского, 29) и административное здание на Карпинского, 39;

- ул. 8 Марта: дома № 3, 7, 9, 15, 17, 17а, 19, 21, 27, 27а, 27Б, 29, 31, школа № 11 (8 Марта, 21а), детсады № 21, 22 и 145 (8 Марта, 5, 11а и 23), магазин на 8 Марта, 29а, административное здание на 8 Марта, 13;

- ул. Крупской: дома № 23, 25, 27, 29, 31;

- ул. Леонова: дома № 26, 28, 30, 32, 34;

- ул. Циолковского: дома № 2, 4, 4а, 6, 6а, 8/2;

- ул. Фурманова: дома № 1а, 13, 15, 17, 19, 21, детсад № 111 (Фурманова, 9);

- пр. Победы: дома № 12, 14, 20, 22, 33, 35, 39.

«Напоминаем, что опрессовки являются важным этапом в рамках подготовки теплосетевой инфраструктуры города к зиме, позволяющим определить слабые места коммуникаций для дальнейшего ремонта в летний период», - сообщили ресурсники.

Ранее они предупредили о гидравлических испытаниях в микрорайоне Арбеково. У жителей не будет горячей воды до 25 мая. Список адресов здесь.