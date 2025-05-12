Как правильно чистить аэратор на смесителе?

12.05.2025 | 16:20

Вопрос от интернет-пользователя

Как часто и как правильно нужно чистить сеточку на кране, через которую идет вода?

Ответ специалиста

Сеточку (аэратор) на смесителе крана рекомендуется чистить, чтобы предотвратить или убрать засорения. Это несложная процедура, зачастую не требующая специальных инструментов.

Частота чистки

Интервал зависит от качества подаваемого ресурса, а также от состояния коммуникаций в целом. К примеру, некоторым владельцам нужно делать это раз в год, другим - в несколько месяцев.

Если вы заметили, что струя воды стала неровной, менее интенсивной, это может быть признаком засорения аэратора, и его следует проверить.

Как чистить

Открутите аэратор, обычно он легко снимается голыми руками. Если не получится, используйте разводной ключ, но действуйте аккуратно.

Чтобы размягчить загрязнения, опустите деталь в кипяток с лимонной кислотой на 10 минут. Затем приступайте к чистке: вам потребуются зубная щетка и какой-нибудь тонкий и жесткий предмет (например, скрепка).

После процедуры аэратор нужно промыть под проточной водой и установить обратно на смеситель. Убедитесь, что он хорошо закручен.