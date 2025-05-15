В Пензенской области 16 мая ожидаются заморозки

15.05.2025 | 12:42

В Пензенской области ухудшатся погодные условия. Об этом жителей региона предупредило Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на пятницу, 16 мая, местами в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2 градусов.

Региональное ГУ МЧС России призвало пензенцев быть осторожными при использовании печного и электрического оборудования, не использовать газовые конфорки для обогрева дома.

В прошлом году 16 мая в Пензенской области в связи с заморозками вводился режим ЧС для органов управления и сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Понижение температуры причинило экономике региона значительный материальный вред.

Сельхозпроизводители, чьи посадки пострадали, получили помощь из областного бюджета. Из федеральной казны региону выделили 5 млн 103 тысячи 500 рублей на поддержку 4 товаропроизводителей, многолетние плодовые и ягодные насаждения которых оказались повреждены.