Общество

В Пензенской области 16 мая ожидаются заморозки

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В Пензенской области ухудшатся погодные условия. Об этом жителей региона предупредило Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на пятницу, 16 мая, местами в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2 градусов.

Региональное ГУ МЧС России призвало пензенцев быть осторожными при использовании печного и электрического оборудования, не использовать газовые конфорки для обогрева дома.

В прошлом году 16 мая в Пензенской области в связи с заморозками вводился режим ЧС для органов управления и сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Понижение температуры причинило экономике региона значительный материальный вред.

Сельхозпроизводители, чьи посадки пострадали, получили помощь из областного бюджета. Из федеральной казны региону выделили 5 млн 103 тысячи 500 рублей на поддержку 4 товаропроизводителей, многолетние плодовые и ягодные насаждения которых оказались повреждены.

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