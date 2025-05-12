Пищевая фольга может оказаться опасной для здоровья

12.05.2025 | 08:20

Пищевая алюминиевая фольга часто используется для приготовления многих блюд, однако она может быть небезопасной. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

По его словам, сам по себе алюминий является инертным металлом. Однако в условиях высокой температуры при контакте с кислотами или щелочами возможно проникновение ионов в пищу.

«Особенно активно этот процесс происходит при запекании кислых продуктов (томатов, цитрусовых, маринадов) или соленых блюд, так как соль и кислоты ускоряют коррозию фольги. Хотя единичное употребление такой пищи не нанесет вреда, регулярное поступление алюминия в организм может создавать избыточную нагрузку на почки и потенциально влиять на нервную систему», - предупредил химик.

По словам Дорохова, при кратковременном нагревании - запекании рыбы или овощей при температуре до 180 градусов - не происходит значительного выделения алюминия. Для блюд, требующих для приготовления более 2 часов или температуры выше 200 градусов, лучше использовать пергамент, стеклянные или керамические формы.

Кроме того, фольга может придавать пище металлический вкус. А при перегреве или повреждении защитного слоя ухудшается текстура - например, мясо становится сухим, а овощи излишне мягкими.

В некоторых случаях фольга, напротив, может улучшать вкус блюда за счет создания эффекта «парового котла».

«При плотном заворачивании продуктов в фольгу образуется замкнутое пространство, где циркулируют влага и ароматы, благодаря чему мясо и овощи становятся более сочными. Однако этот же механизм увеличивает риск миграции металла, поэтому для минимизации вреда рекомендуется избегать прямого контакта фольги с пищей - например, предварительно заворачивать еду в пергамент», - посоветовал Андрей Дорохов.