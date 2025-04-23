Какие продукты лучше не ставить в дверцу холодильника?

23.04.2025 | 14:15

Вопрос от интернет-пользователя

Многие ставят яйца в дверцу холодильника – там есть даже специальная формочка. Но правильно ли хранить их так?

Ответ специалиста

Хотя во многих странах яйца хранят в дверце, эксперты рекомендуют держать их в основном отсеке, чтобы избежать перепадов температуры, которые могут значительно повлиять на срок годности.

Также в дверцу холодильника не стоит помещать:

- молочные продукты (йогурты, коктейли, сметану, сыр и т. п.) - их лучше хранить в основных отсеках;

- мясо и рыбу - им требуется более низкая температура;

- свежие овощи и фрукты - они должны храниться в специальном ящике, где поддерживается оптимальная влажность.